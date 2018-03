Richiedente asilo arrestato in un negozio etnico con diversi grammi di shaboo

Proseguono le indagini della Squadra Mobile della Questura di Modena sul traffico di shaboo, la droga sintetica che sta venendo alla ribalta grazie agli affari della criminalità nigeriana e che ha visto susseguirsi numerosi sequestri sul nostro territorio. Il lavoro attento e silenzioso della Sezione Narcotici sta producendo diversi successi, come testimonia l'arresto eseguito ieri a Carpi. Non più, quindi, solo nel capoluogo, ma anche nella provincia, dove finora non erano emersi casi rilevanti di spaccio di shaboo.

Gli agenti sono intervenuti insieme ai colleghi del Commissariato cittadino in via Berengario, nei pressi di un negozio etnico dove era stato individuato un giovane nigeriano al centro delle indagini. Quando lo straniero si è reso conto dell'intervento delle forze dell'ordine ha provato a fuggire attraverso l'esercizio commerciale, ma il suo tentativo di utilizzare la porta sul retro ddei locali è stato stoppato.

E' così finito in manette un 21enne arrivato in Italia come richiedente asilo e attualmente ospite del sistema d'accoglienza (fuori provincia). Il ragazzo aveva con sè 46 grammi di shaboo e 2 di marijuana, scopeti dal cane della Polizia "Yago" che ha seguito tutta l'operazione. Oltre al giudizio penale, dovrà rispondere di questi fatti alla commissione per la vaulutazione della richiesta d'asilo.