Spaccio e consumo di crack in zona stazione, arrestati due richiedenti asilo

Altri arresti nella piazza principale dello spaccio cittadino, accanto alla stazione ferroviaria. Martedì scorso i carabinieri della Compagnia di Modena e gli agenti della Polizia Municipale hanno svolto un controllo in borghese nelle vie circostanti, individuando due stranieri sospetti che stazionavano alla base del cavalcavia Mazzoni. Grazie agli appostamenti è stato possibile - intorno alle 18.30 - cogliere il momento di una compravendita: un cliente si è avvicinato ed ha acquistato una dose di droga, poi si è spostato di pochi metri e si è appartato dietro un furgone per consumare immediatamente la sostanza.

Le forze dell'ordine sono quindi scattate per fermare i due pusher e hanno bloccato allo stesso tempo l'acquirente: questi stava fumando crack attraverso una pipetta costruita artigianalmente, che è stata sequestrata. I due spacciatori sono stati perquisiti, permettendo così di trovare altre 11 dosi della stessa sostanza, oltre a 220 euro in contanti.

Si tratta - come d'abitudine in quella zona - di due cittadini nigeriani di 21 e 23 anni, in Italia come richiedenti asilo ma di fatto senza fissa dimora. Uno dei due era già conosciuto per fatti di droga, mentre l'altro aveva un precedente per rapina. Tratti in arresto, sono stati processati per direttissima e al momento sono tornati in libertà con l'obbligo di lasciare il territorio comunale di Modena.

In questi mesi il crack si sta riaffacciando sul mercato modenese, come in altre piazze d'Italia. Derivato della cocaina, viene scaldato e ne vengono inalati i vapori, che hanno un effetto immediato, oltre che devastante e capace di fornire una rapida dipendenza. Il costo sul mercato è di circa 100 euro al grammo, ma la dose singola si aggira sugli 0,2 grammi, avendo così un prezzo molto accessibile.