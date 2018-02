Scappa davanti alla polizia e si disfa degli effetti personali. Arrestato spacciatore

A distanza di poche ore la Polizia di Stato ha messo a segno un secondo arresto in via Archirola. Se mercoledì sera era toccato ad un 24enne nigeriano, inseguito da piazza Manzoni, la scorsa notte è stato il tutno di un suo connazionale di 37 anni. L'uomo è incappato in un controllo da parte della Volante in tarda serata ed aveva tentato la fuga dopo aver gettato tra i cespugli un mazzo di chiavi ed un involucro scuro.

Dalla condotta tenuta e dai precedenti di Polizia in materia di stupefacenti a carico del nigeriano, si è ritenuto che lo straniero potesse nascondere nel proprio appartamento della sostanza stupefacente. La Squadra Mobile, pertanto, dopo averne individuato l’abitazione, ha proceduto alla perquisizione domiciliare con l’ausilio di una unità cinofila.

All’interno del monolocale, dentro un armadio accanto al letto, è stato rinvenuto un “ovulo” e sei involucri in cellophane termosaldati di colore bianco contenenti eroina, oltre ad un altro involucro di marijuana essiccata, per un peso complessivo di 36,4 grammi. La sostanza stupefacente, la somma di 1.400 euro probabile provento di spaccio e tre telefoni cellulari in possesso del nigeriano sono stati sottoposti a sequestro.

Il 37enne, al termine delle formalità di rito, su disposizione del Magistrato di turno è stato trasferito presso la locale Casa Circondariale in attesa di giudizio di convalida da parte del Gip.