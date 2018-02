Fugge davanti alla polizia, arrestato. Nello zaino e nei calzini oltre due etti di droga

Intorno alle ore 20 di ieri sera una pattuglia della Volante si è fermata davanti alla stazione Piccola di piazza Manzoni per un controllo di routine alla circolazione. Un giovane straniero che si trovava a passare in zona si è accorto forse troppo tardi della presenza degli agenti e improvvisamente ha cercato di darsi alla fuga, abbandonando a terra lo zaino che aveva in spalla. I poliziotti si sono quindi visti costretti a mettersi al suo inseguimento.

La corsa a perdifiato è durata fino in via Archirola, dove il ragazzo è stato raggiunto e bloccato. E' bastato un sommario controllo per spiegare le ragioni di tanta fretta: nascosta nello zaino c'era una considerevole quantità di droga. Gli agenti hanno rinvenuto diversi involucri e hanno scoperto anche altre dosi nascoste nei calzini dello straniero.

In complesso sono stati sequestrati 133 grammi di eroina (di cui alcuni sotto forma di ovuli), 8 grammi di cocaina e 80 grammi di marijuana, oltre a 580 euro in contanti e 2 telefoni cellulari. Il giovane, un 24enne di cittadinanza nigeriana, è stato tratto in arresto con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio.