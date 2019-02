Droga a Carpi, in manette uno spacciatore 18enne

Prosegue l'attività antidroga dei carabinieri di carpi, che negli ultimi tempi si è concentrata in particolar modo sul fenomeno dello spaccio tra i giovanissimi. E decisamente giovane è anche lo spacciatore che i militari hanno tratto in arresto ieri, nel corso di un controllo in via Carlo Marx. Un ragazzo di appena 18 anni è infatti stato sorpreso con 55 grammi di hashish dopo una compravendita. Come di prassi l'abitazione del pusher è stata sottoposta a perquisizione e qui sono emerse altre prove del suo commercio.

In casa i carabinieri hanno sequestrato altri 5 grammi di hashish e 11 di marijuana, oltre ad un bilancino di precisione e fogli di plastica per confezionare le dosi. Il ragazzo, che era già noto per altri precedenti, è stato tratto in arresto.