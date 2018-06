Eroina e cocaina, spacciatore in manette in via Nobili

Nel pomeriggio di ieri gli agenti della Squadra Volante ha tratto in arresto un cittadino tunisino di 33 anni, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Durante il servizio di controllo del territorio, transitando in via Nobili, i poliziotti hanno notato un’autovettura isolata nell'area alle spalle ell'Istituto Corni, parcheggiata distante dalle altre, con a bordo due persone. Avvicinatisi senza farsi vedere, hanno colto in flagranza i due nell’atto di cedersi reciprocamente una dose di sostanza stupefacente in cambio di denaro.

Alla vista della Polizia, l’acquirente, un cittadino italiano ha tentato di nascondere quanto ricevuto all’interno di un borsello, ma la finzione è durata poco. A seguito di una perquisizione "approfondita" è stato possibile recuperare all’interno della biancheria intima del tunisino sette involucri in cellophane contenenti cocaina per un peso complessivo di grammi 3,7 e altri due involucri contenenti eroina per un totale di 2,3 grammi.

L’italiano, oltre alla dose di cocaina che aveva cercato di nascondere, era in possesso di un altro involucro di 0,8 grammi di eroina, motivo per il quale è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanza stupefacente e gli è stata ritirata la patente di guida.

Oltre alla sostanza stupefacente, sono stati sequestrati due telefoni cellulari e ad un assegno di 500,00 euro, che erano nelle disponibilità dello straniero. Il tunisino, accompagnato in Questura, è stato sottoposto ad accertamenti più approfonditi dai quali sono emersi a suo carico diversi precedenti e condanne per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. È stato altresì denunciato in stato di libertà per inosservanza delle norme sugli stranieri.