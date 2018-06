Zona Morane, in manette uno spacciatore di cocaina

Nel corso di un controllo nel quartiere Morane di Modena una pattuglia dei Carabinieri si è imbattuta ieri in una classica situazione di spaccio. In via Taggia, infatti, è stato individuato un giovane straniero che stava consegnando qualcosa ad un italiano, poi identificato in un 45enne modenese, che aveva appena acquistato 2 grammi di cocaina.

Il pusher è stato bloccato e tratto in arresto. Con sè aveva un'altra dose di stupefacente e 90 euro in contanti. Si tratta di un 20enne albanese senza fissa dimora, per il quale sarà celebrato un processo direttissimo.