Droga in un appartamento di viale Gramsci, nigeriano in manette per spaccio

Nella serata di ieri i carabinieri di Modena hanno tratto in arresto un cittadino nigeriano di 40 anni, irregolare sul territorio. Lo straniero è infatti stato sorpreso in viale Gramsci mentre cedeva due grammi di marijuana ad un 24enne modenese. Dopo che i due sono stati bloccati, i militari hanno perquisito l'appartamento in cui viveva il nigeriano, proprio lungo il viale.

Un rapido sguardo all'abitazione ha permesso di fugare ogni dubbio sulla attività illegale del 40enne, che era ben avviata e strutturata. Nel complesso sono stati sequestrati 155 grammi di marijuana, 15 di cocaina, 10 di eroina e 3 di hashish, insieme ad un bilancino di precisione, materiale per confezionare le dosi e 650 euro in contanti.