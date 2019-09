Spaccio, ancora un nigeriano arrestato in viale Gramsci

Ferie finite anche per i pusher in zona viale Gramsci-parco XXII Aprile. Nella giornata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Modena hanno messo a segno infatti l'ennesimo arresto, secondo un copione ormai consolidato. I militari si sono infatti imbattuti nella più classica delle cessioni di droga - cocaina in questo caso - da parte di un pusher straniero nei confronti di un acquirente italiano.

Lo spacciatore è stato bloccato ed identificato in un cittadino nigeriano di 40 anni: vista la flagranza del reato lo straniero è stato condotto in cella in stato di arresto, in attesa di essere processato per direttissima nella mattinata di oggi.