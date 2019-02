Spaccio di eroina, cerca di sfuggire ai carabinieri ma finisce in manette

Non passa ormai giorno senza che i carabinieri di Modena riescano a mettere a segno un arresto per spaccio di stupefacenti. E' accaduto anche ieri in pieno giorno, intorno alle ore 13, quando i militari del Radiomobile hanno intercettato un pusher intento a cedere una dose ad un quarantenne modenese. La pattuglia è intervenuta per bloccare i due, ma il malvivente ha cercato di fuggire e ha ingaggiato una colluttazione con i carabinieri.

I militari hanno avuto la meglio e sono riusciti a bloccare il pusher, poi identificato in un 26enne nigeriano, in Italia senza fissa dimora. Il giovane aveva con sè 30 grammi di eroina e 70 euro provento dello spaccio. Per lui sono scattate le manette per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.