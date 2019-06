Vignola, 22enne in manette per spaccio di droga

Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti da parte dei Carabinieri di Vignola. Dall’inizio dell’anno in questo settore i militari hanno denunciato otto persone per spaccio ed altre 14 alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti, sequestrando complessivamente oltre 76 grammi di marijuana, 53 di hashish e 5 di cocaina, tre autovetture e diverso materiale atto allo spaccio; sequestri operati anche nelle vicinanze di luoghi di aggregazione e delle scuole dove l’attenzione è maggiore.

Ieri una pattuglia della Tenenza, insospettita dalla presenza anomala di un’auto senza conducente lasciata ai margini della carreggiata, ha effettuato un accurato controllo dell' uomo seduto sul lato passeggero, uno straniero 22enne del posto, rinvenendo tra i suoi effetti personali una confezione di hashish del peso netto di 30 grammi.

Ciò è bastato ai militari per scolgere ulteriori approfondimenti che hanno consentito di rinvenire a casa del giovane altre tre dosi di hashish, già pronte per la vendita, oltre attrezzatura utilizzata per il confezionamento, ovvero due bilancini, un coltellino a serramanico ed un cutter con sulla lama residui di hashish.

Dopo una perquisizione personale più approfondita, sono stati trovati altri sette involucri di cocaina confezionati con cellophane, del peso complessivo lordo di 4,5, che lo straniero nasconedva nei vestiti. Per lui sono scattate le manette.