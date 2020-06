Ossessionato da una ragazza la pedina e si apposta sotto casa sua, arrestato un 44enne

Era stata costretta a cambiare le sue abitudini, a non uscire mai da sola – tanto che era rimasta reclusa per tutto il lockdown – e a cambiare itinerario anche per raggiunger il supermercato più vicino. È quello che ha dovuto affrontare una ragazza poco più che ventenne residente a Castelfranco Emilia che dal mese di aprile si era vista pedinare da uno straniero che era diventato il suo stalker.

L’uomo - un cittadino marocchino di 44 anni - era addirittura arrivato ad appostarsi nelle vie limitrofe all’abitazione della ragazza pur di sorprenderla e provare ad intrattenersi con lei. Ma l’altra notte, grazie all’intervento dei Carabinieri della Tenenza Di Castelfranco Emilia, per il nordafricano sono scattate le manette: i militari lo hanno arrestato, dopo averlo visto aggirarsi nei pressi della palazzina di residenza della vittima.

L’uomo è stato poi trattenuto in cella in attesa del processo direttissimo che si è tenuto domani. Il giudice, come di prassi, ha stabilito il divieto di avvicinamento alla giovane. Se questo provvedimento verrà violato, allora potranno scattare misure cautelari più restrittive.