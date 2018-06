Stalker torna alla carica, inseguito e arrestato dopo una piazzata sotto casa della vittima

In manette per la seconda volta un 40enne rumeno, bloccato dalla Volante in zona Medaglie d'Oro a Modena. Negli ultimi tre anni era giò stato arrestato e denunciato per aver tormentato una volontaria conosciuta in uno sportello parrocchiale