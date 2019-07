Minaccia l'ex compagna, bloccato dalla polizia e arrestato

Erano circa le 9 di mattina di martedì scorso quando i vicini di casa di una 39enne residente in via Marinetti, a Modena, sono stati scossi dalle urla della donna, che chiedeva disperatamente aiuto dai garage seminterrati. Grazie ad una tempestiva chiamata alle forze dell'ordine la pattuglia di zona della Polizia si è portata presso il condominio ed ha effettivamente sorpreso un uomo che aveva afferrato per il collo la residente e che la stava insultando e minacciando.

I poliziotti sono intervenuti e hanno tratto in arresto lo straniero, un marocchino di 33 anni pregiudicato. Il nordafricano nascondeva peraltro in tasca un cutter, che fortunatamente non aveva utilizzato.

L'uomo era in realtà l'ex compagno della vittima, non nuovo ad episodi di questo tipo anche dopo il termine della loro relazione e già querelato dalla 39enne modenese per minacce. In altre occasioni si era presentato sotto casa della ex convivente, con la quale aveva condiviso un burrascoso passato legato anche a difficili storie di droga.

Il 33enne è stato tratto in arresto per stalking, poi traferito in ospedale per problemi legati al suo stato di salute. Una volta dimesso dovrà trasferirsi in carcere.