Minaccia e tormenta una coppia di condomini, 48enne ai domiciliari

La donna dal 2018 ad oggi aveva messo nel mirino una coppia di stranieri che abita nel suo stesso condominio di via Ferrari. Problemi di convivenza che si erano trasformati in un vero e proprio tormento per i due cittadini albanesi, vittime delle sfuriate e delle minacce di una 48enne modenese.

Le molestrie si riproponeva ogni qualvolta le due parti si incontravano nelle aree condominiali e la signora aveva anche presentato numerose denunce alle forze dellìordine, accusando gli inquilini di fatti che si sono poi rivelati infondati o del tutto distorti rispetto alla realtà.

Questa vicenda ha tenuto impegnati nel tempo i Carabinieri di tutte e tre le stazioni modenesi - Modena Principale, San Damaso e Viale Tassoni - che dopo aver verificato l'infondatezza delle accuse hanno svolto indagini sul conto della 48enne, facendo diventare l'ei il soggetto dell'inchiesta per via degli atti persecutori lamentati dalal coppia.

Ieri è stata data esecuzione alla misura cautelare richiesta dalla Procura della Repubblica, che ha ottenuto gli arresti domiciliari per la signora, una casalinga: da ieri non potrà uscire dalla sua abitazione senza la prevista autorizzazione del magistrato.