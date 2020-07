Cercano di rapinare un passante a Maranello, fermata coppia di giovanissimi

I Carabinieri della Stazione di Maranello hanno proceduto ieri al fermo di due giovani cittadini di origine spagnola, ma residenti in Romania, una ventenne ed un 19enne. I due sono ritenuti responsabili di una tentata rapina ai danni di un imprenditore locale, commessa la sera del 3 luglio in via delle Rimembranze a Maranello.

La vittima, un 65enne del posto, stava camminando per strada quando è stato avvicinato dai due giovani che, dopo averlo distratto con una scusa, avevano cercato di impossessarsi con forza dell’orologio di valore che portava al polso. E’ stata la reazione dell’uomo ad evitare che i due riuscissero nel loro intento e nella circostanza aveva anche riportato una ferita al braccio.

Grazie alle immediate indagini svolte dai Carabinieri, che sono riusciti a ricostruire con precisione i fatti, i due sono stati rintracciati e fermati nella mattinata di ieri, mentre circolavano ancora a Maranello. I due si spostavano a bordo di una Seat Leon di colore grigia, utilizzata anche la sera precedente per commettere la rapina.

I due sono stati portati presso il Carcere Sant’Anna di Modena a disposizione della Procura della Repubblica di Modena.