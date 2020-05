Tentato omicidio nel parco a Finale Emilia, arrestato un 54enne

Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Carpi - oordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena - hanno dato esecuzione ad un fermo emesso dal P.M. dott. Giuseppe Amara nei confronti di un 50enne, pizzaiolo, ritenuto l’autore del tentato omicidio di un 54enne di Finale Emilia.

L’aggressione era avvenuta alle 9.30 del 23 maggio 2020 nel parco pubblico di Finale Emilia compreso tra via Gigli e via Stefano da Carpi, dove l’operaio, aggredito da dietro mentre rientrava in casa, era stato colpito con un’arma da taglio alla gola.

Le serrate indagini dell'Arma hanno consentito di dare un nome all’aggressore, che avrebbe agito per presunti motivi di gelosia. Seguiranno aggiornamenti