Tenta di scippare un anziano in bici puntandogli un cutter, arrestata

Sabato scorso, nel tardo pomeriggio, un anziano di 87 anni è stato vittima di una tentata rapina mentre viaggiava a bordo della propria bicicletta. Approfittando del crepuscolo e della pista ciclabile semideserta, una donna lo ha avvicinato e ha estratto un cutter per minacciarlo, provando poi a strappargli dal collo la catenina d'oro che aveva indosso. Per fortuna dell'uomo, un passate si è accorto di quanto accadeva ed è intrevenuto, mettendo in fuga la ladra.

immediatamente è stato chiesto l'intervento dei Carabinieri, che hanno ascoltato le testimonianze e raccolto sia la descrizione fisica della donna, sia una targa parziale della minicar di colore grigio sulla quale era fuggita. Questo elemento è stato essenziale per le indagini, che sono state rapidissime: i militari hanno identificato la fuggitiva e, dopo essersi appostati nei pressi della sua abitazione e aver trovato l’auto, l'hanno sorpreso e condotta in caserma per accertamenti.

Qui la quarantenne italiana, residente a Spilamberto e incensurata, è stata riconosciuta dalla vittima e dal testimone quale l’autrice del reato, peraltro con ancora indosso i vestiti con cui aveva agito. Sono così scattate le manette per tentata rapina aggravata e la signora è stata tradotta presso il carcere di Modena come disposto dall’autorità giudiziaria.