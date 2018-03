Imprenditore truffa una ditta in Albania, arrestato a Sassuolo per essere estradato

Se nella maggior parte dei casi la cronaca locale cita i crimini compiuti da cittadini albanesi nei confronti di quelli italiani, per una volta la situazione si ribalta. A finire nei guai è stato questa volta un 70enne italiano, che in passato si è macchiato di una truffa nei confronti di un'impresa edile albanse. L'uomo, in buona sostanza, aveva lavorato insieme all'impresa balcanica, senza però pagare i lavoratori assunti in loco. Un fatto per il quale il tribunale della Repubblica Albanese lo aveva condannato nel 2016 ad una pena di mesi otto di reclusione per il reato di truffa.

Sul 70enne pendeva quindi un mandato di arresto provvisorio ai fini estradizionali, ma finora si era reso irreperibile. Nei giorni scorsi però è risuonato un campanello d'allarme negli uffici della Polizia di Stato, dal momento che l'uomo si è registrato presso un hotel di Sassuolo, che come ogni altro albergo italiano è tenuto a comunicare alle autorità la lista dei propri ospiti.

Ieri mattina, quindi, gli agenti del Commissariato sassolese lo hanno raggiunto in camera e tratto in arresto. Al termine delle formalità di rito è stato condotto nel carcere di Modena, in attesa degli accordi internazionali tra Italia e Albania sul suo caso.