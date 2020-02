Ubriaco aggredisce un altro avventore e i carabinieri, arrestato

Una serata movimentata in piazza Libertà a Maranello, presso un locale, dove un avventore ha dato in escandescenza sotto l'effetto di alcol. L'uomo, un trentenne del posto, ha aggredito un altro avventore, tanto che è stato necessario chiamare le forze dell'ordine per fermarlo e ripristinare la calma.

Quando la pattuglia dei Carabinieri è arrivata l'ubriaco era ancora molto agitato e si è scagliato anche contro i militari, che dopo aver evitato i sui pugni si sono così visti costretti a bloccarlo con la forza. Il trentenne è stato dichiarato in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e processato per direttissima stamattina dopo una notte trascorsa in cella di sicurezza.