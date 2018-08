Ubriaco al bar aggredisce i clienti e si scaglia contro i Carabinieri. Arrestato

Momenti di tensione e colpi proibiti ieri mattina a Serramazzoni, dove uno straniero ha creato scompiglio presso il bar Fabio, nel centro del paese. L'uomo era fuori di sè a causa del troppo alcol in corpo e ha iniziato senza alcun motivo ragionevole a prendersela con i clienti, avventandosi contro di loro e in alcuni casi colpendoli a pugni. Di fronte a questo improvviso sfogo violento è stato necessario l'intervento dei Carabinieri per riportare l'uomo alla calma.

Tuttavia, gli stessi militari intervenuti nel locale di via Serra Vecchia sono stati bersagliati dai colpi dell'ubriaco e si sono visti costretti a bloccarlo e trascinarlo via a forza. Il cittadino marocchino è stato quindi portato in camera di sicurezza, e trattenuto in stato di arresto per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Nessuno dei presenti è rimasto ferito in modo significativo.