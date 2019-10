Ubriaco fermato dalla Municipale in Sant'Eufemia, arresto convalidato

Convalidato l’arresto dell’uomo fermato e denunciato per resistenza, oltre che per inosservanza alle norme sull’immigrazione, dalla Polizia locale di Modena nel pomeriggio di sabato 18 ottobre. Gli operatori erano intervenuti sulla base di diverse segnalazioni dei passanti che avevano lamentato i comportamenti fortemente molesti dell’individuo.

L’uomo, un giovane marocchino di 21 anni di corporatura robusta, fermato in largo Sant’Eufemia dagli agenti della pattuglia in servizio appiedato in centro storico, ha subito dato in escandescenze. Per bloccarlo evitando che qualcuno si potesse ferire, gli operatori avevano fatto ricorso allo spray urticante in dotazione e altre pattuglie erano accorse sul posto in sostegno. La scena è stata ripresa in un video della Gazzetta di Modena che è diventato virale in breve tempo.

L’uomo, in evidente stato di ebbrezza non risultava in possesso di documenti; è stato quindi accompagnato al Comando della Municipale per l’identificazione, ma qui ha iniziato a scagliarsi contro cose e persone danneggiando il patrimonio pubblico e cercando di ferire gli operatori. È stato quindi arrestato per resistenza.