Fatte brillare quattro bombe a mano rivenute nel centro di Mirandola

Lo scorso 28 maggio, nel corso dei lavori di ristrutturazione che si stanno svolgendo presso un condominio di piazza Costituente, nel centro di Mirandola, erano state rinvenute in modo fortuito quattro granate d'epoca. Si trattava infatti delle bombe a mano Mk2, le celebri "anasa" in uso all'esercito statunitense dgià durante la seconda guerra mondiale.

Il ritrovamento era stato segnalato ai Carabinieri, che hanno attivato il protocollo per la messa in sicurezza. Ieri pomeriggio, verso le 15, gli artificieri hanno trasportato gli ordigni in aperta campagna, in via Montirone e li hanno fatto brillare.