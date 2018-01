Processo Cpl a Ischia, cadono le accuse di corruzione per l'ex sindaco

L'ex sindaco di Ischia, Giosi Ferrandino, è stato assolto dall'accusa di corruzione nel processo che riguardava gli appalti per la metanizzazione dell'isola da parte della Cpl Concordia. La prima sezione penale del tribunale di Napoli ha assolto con formula piena l'ex primo cittadino dalle due accuse che gli venivano mosse: corruzione e induzione a promettere indebite utilità.

Ai suoi danni i l'accusa, rappresentata in aula dal pm Celeste Carrano, che con i sostituti Giuseppina Loreto e Henry John Woodcock aveva condotto l'inchiesta, aveva invocato un totale di sei anni e quattro mesi di carcere. I magistrati napoletani hanno assolto perché il fatto non sussiste sia Ferrandino che l'ex capo dell'ufficio tecnico comunale, Silvano Arcamone. I due imputati erano assistiti dai penalisti Alfonso Furgiuele, Giovanbattista Vignola, Roberto Guida e Gennaro Tortora.

La magistratura napoletana aveva ritenuto, in buona sostanza, che CPL abbia ottenuto l'appalto grazie ad alcuni favori all'Amministrazione isolana e al versamento di tangenti, attingendo il denaro da fondi neri creati in Tunisia con una società collegata. Tra le operazioni contestate vi è anche l'assunzione del fratello del sindaco come consulente di CPL, nonché la convenzione della coop con un hotel di proprietà della famiglia Ferrandino, per le vacanze dei propri dipendenti a Ischia. Sospetti anche su un viaggio in tunisia pagato dalla coop al sindaco.

Il giudice è stato però di tutt'altro avviso, facendo cadere le accuse, compresa quella relativa all'aassunzione del fratello di Ferrandino. Un elemento che inevitabilmente depone a favore di Roberto Casari e dei vertici della coop concordiese, che ancora attendono la sentenza su quelle vicende.