Sassuolo, si attivano le telecamere in altri sette varchi della città

Saranno attivate nei prossimi giorni sette telecamere poste ai varchi d’accesso alla città, a cui si aggiungono le tre già attivate sul finire del mese di Dicembre, per un totale di dieci telecamere attive e collegate alla centrale operativa della Polizia Municipale di Sassuolo. Con la determina dirigenziale n°87 del 22 febbraio scorso, infatti, l’Amministrazione comunale impegna la somma complessiva di € 20.339,00 (IVA inclusa), necessaria all’attivazione di ulteriori sette telecamere già istallate ai varchi della città.

"Ricordiamo che questo tipo di telecamere rappresentano uno strumento in più per la sicurezza cittadina in quanto in grado di riconoscere, dalla lettura della targa, se un’auto che fa il suo ingresso a Sassuolo, sia oggetto di furto, mancata revisione o senza assicurazione", spiegano dal Comune.

Un nuovo strumento per rendere sempre più attiva ed efficace la collaborazione con le Forze dell’Ordine sul tema sicurezza in città. Un percorso che parte dal presupposto che, per commettere un furto o una rapina, i malviventi non utilizzino la propria auto, ma una rubata fuori città. Con questo nuovo sistema di telecamere poste a tutti i varchi d’accesso cittadini, l’ingresso sul territorio di Sassuolo di un’auto rubata verrà immediatamente segnalata alla centrale operativa facendo automaticamente scattare i controlli del caso.

Con l’attivazione di questi ulteriori 7 varchi, diventeranno 10 in tutto i varchi d’accesso alla città collegati attraverso il sistema di lettura targhe alla Centrale Operativa della Polizia Municipale di Sassuolo. Nelle prossime settimane verranno, infine, collegati i rimanenti 6 varchi d’accesso, posti non sulle direttive principali, andando così a coprire il 100% degli ingressi a Sassuolo.