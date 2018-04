Gli auguri del Questore ai poliziotti impegnati nelle festività pasquali

Il Questore della Provincia di Modena, questa mattina, ha incontrato e salutato tutti gli operatori della Polizia di Stato impegnati nei servizi di controllo del territorio e quelli in servizio alla centrale operativa in occasione delle festività della Santa Pasqua. Giorni di festa per la cittadinanza nei quali la Polizia di Stato, al lavoro come sempre, è impegnata in collaborazione con le altre forze dell’ordine a garantire sicurezza ed elevate condizioni di vivibilità.

Il dott. Santarelli ha dapprima incontrato in Piazza Grande gli operatori delle Unità Operative di Pronto Intervento, della Squadra Mobile e della DIGOS, successivamente in Parco Amendola gli equipaggi della Squadra Volante ed infine in Questura, presso la Sala Operativa ha salutato gli operatori del 113 pronto intervento.