Auto abbandonate rimosse a San Prospero e sequestri per mancata assicurazione

Quattro veicoli sequestrati per mancata copertura assicurativa e tre automobili rinvenute in stato di abbandono con sanzioni per un totale di 5.900 euro. E' l'esito dell'operazione condotta dalla Polizia Municipale dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord per contrastare il fenomeno dell'abbandono di autovetture su suolo pubblico e della circolazione di veicoli privi di assicurazione.

In particolare gli agenti hanno sequestrato due automobili prive di copertura assicurativa a San Felice sul Panaro ed altre due vetture non assicurate a San Possidonio. Tre autovetture abbandonate su suolo pubblico sono state rinvenute a San Prospero. Di queste, una era intestata ad un uomo residente a Formigine, una ad un anziano di Modena ed un'altra ad una donna residente nella Bassa modenese. I veicoli sono stati rimossi dal suolo pubblico con un carro attrezzi per essere successivamente demoliti ed i proprietari sono stati sanzionati per un totale di 3.300 euro.

Il monitoraggio del territorio per trovare veicoli in stato di abbandono è un'attività importante svolta dalla Polizia Municipale dell'Area Nord per prevenire situazioni di degrado pubblico.