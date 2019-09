Auto in fiamme a Casinalbo, salva la famiglia a bordo

Questa sera intorno alle 20.10 un'auto ha preso fuoco mentre percorreva via Romano, tra Casinalbo e Formigine. La famiglia che si trovava a bordo - padre, madre e due figli - è riuscita a mettersi in salvo per tempo e nessuno ha riportato conseguenze fisiche.

Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco che hanno domato l'incendio prima che le fiamme divorassero l'intero veicolo. Le cause paiono del tutto accidentali.