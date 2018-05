Negozio in fiamme a Cavezzo, ore di lavoro intenso per i pompieri

Ieri sera verso le 23.30 i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Cavezzo per l'incendio di un negozio al piano terra di una palazzina in via Volturno, al civico 68. Le fiamme e il funo hanno destato molto allarme nei residenti deil vicinato, ma fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta.

Il rogo, tuttavia, ha causato danni davvero ingenti all'attività commerciale. Il calore che si è propagato nella struttua potrebbe pregiudicare temporaneamente l'uso degli appartamenti soprastanti, ma occorreranno verifiche accurate per stabilire la sorte dei residenti.

le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'immobile si sono protratte fino verso le 5 di questa mattina. SUl posto anche i Carabiieri: le cause scatenanti sono ancora in corso di accertamento.