Fermata un'auto con targhe scambiate, a bordo vestiti rubati nel mantovano

La scorsa notte, intorno alle ore 4, una pattuglia dei Carabinieri di Carpi ha intercettato un'auto che presentava una anomalia. La Fiat 500, infatti, aveva apposte delle targhe che da un rapido controllo in banca dati, non corrispondevano a quelle che il modello avrebbe dovuto avere secondo il registro delle immatricolazioni.

I sospetti si sono fatti sempre più tangibili quando il veicolo non si è dato alla fuga, tentando di evitare il controllo da parte dei militari. L'inseguimento si è protratto fin verso il casello autostradale di Carpi, dove gli occupanti hanno abbandonato l'auto e sono scomparsi di corsa nei campi.

A bordo del veicolo sono stati rinvenuti i capi di abbigliamento firmati, che sono rissultati essere stati rubati in un magazzino di Viadana (MN) la sera precedente. Sono in corso indagini per ricostruire anche la provenienza delle targhe e trovare indizi sull'identità dei malviventi.