Autocarro in panne sui binari del Gigetto, la Polizia evita il disastro

Nella serata di ieri, intorno alle ore 20.00, gli agenti di Polizia del Commissariato di Sassuolo sono intervenuto in corrispondenza del passaggio a livello di via Pedemontana della linea ferroviaria Sassuolo – Modena, dove era stata segnalata la presenza di un autocarro rimasto in panne sui binari per un guasto al cambio.

Sul posto sono giunte in ausilio altre pattuglie. Alcuni agenti hanno provveduto a regolare il traffico automobilistico, che a quell’ora è particolarmente intenso, mentre altri, essendosi azionate le barriere automatiche del passaggio a livello, sono corsi incontro al convoglio proveniente da Modena, segnalando con le torce elettriche il pericolo ed evitando così la collisione con l’autocarro.

Scongiurato il peggio, con l’ausilio di un camion in transito, gli operatori di Polizia hanno provveduto a spostare dalla sede ferroviaria il mezzo in avaria, in modo che il treno potesse riprendere la marcia.