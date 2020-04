Si provoca ferite, fugge e poi frattura una mano ad un agente. Arrestato 39enne

Una lite, l'intervento della Polizia, l'autolesionismo, la fuga e infine l'arresto: queste le tappe di quanto accaduto la scorsa notte a Baggiovara, in provincia di Modena.

Nel pieno della notte, è stata segnalata alla Polizia una lite accesa, in corso in un appartamento già noto agli agenti poichè occupato abusivamente da tossicodipendenti. Alla chiamata è seguito un celere intervento, evidentemente non gradito da uno degli occupanti, che ha iniziato a minacciare gli agenti.

L'uomo, per sottrarsi al controllo, si è quindi impossessato di alcuni cocci di vetro presenti sul pavimento, con i quali si è inferto dei tagli su braccia e busto. Usando l'autolesionismo come diversivo, l'uomo è quindi repentinamente uscito dalla finestra, tentando la fuga nel parcheggio dell'ex Terim.

L'inseguimento è continuato per qualche metro, mentre l'uomo -poi scoperto essere un 39enne di origini palestinesi, senza fissa dimora e pregiudicato per reati contro la persona e il patrimonio- scagliava cocci e bottiglie raccolti nel parcheggio contro gli agenti; fino a che i medesimi non sono riusciti ad immobilizzarlo. Non senza difficoltà: il fuggitivo ha infatti sferrato un calcio ad un agente, provocandogli una frattura del quinto metacarpo della mano destra, per una prognosi di 30 giorni.

Il 39enne, a seguito della sua condotta autolesionistica, è stato trasportato all'Ospedale di baggiovara, dove è stato medicato. L'uomo è stato quindi tratto in arresto con l'accusa di resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. A seguito del processo con rito direttissimo, il GIP ne ha disposto la custodia cautelare in carcere.