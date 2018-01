Praticante avvocatessa espulsa dall'aula del Tar Bologna perché indossa il velo islamico

Praticante avvocato di Modena e messa fuori dall'aula perchè indossa il velo islamico. E' accaduto oggi durante un'udienza del Tar di Bologna, e lo ha deciso il presidente della seconda sezione dell'Emilia Romagna, Giancarlo Mozzarelli, ai danni della 25enne Asmae Belfakir, neolaureata Unimore che sta svolgendo pratica proprio presso gli uffici legali dell'Ateneo.

Come riferisce l'agenzia AGI, si è presenta a un'udienza a Bologna per assistere a un procedimento in materia di appalti. Mozzarelli le ha chiesto di togliere il velo, altrimenti avrebbe dovuto lasciare l'aula, lei si è rifiutata e ha preso la porta.

"Non mi era mai successo prima - racconta all'Agi la giovane che si dice sconvolta - ho assistito a decine di udienze, anche qui al Tar e nessuno mi aveva mai chiesto di togliere il velo. Nemmeno al Consiglio di Stato". Il velo in effetti tiene il volto scoperto e quindi era identificabile".

Da quanto si apprende il giudice avrebbe specificato "che si tratta del rispetto della nostra cultura e delle nostre tradizioni" quindi continua l'avvocata "ha parlato di cultura, nemmeno di legge".