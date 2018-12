Carpi, un "babbo natale" ferma un ladro in centro storico

Forse non è l'eroe che Carpi merita, ma sicuramente è quello di cui ha bisogno. I colori del costume ci sono e si intonano perfettamente con quelli della città e ieri è entrato in azione in centro storico, bloccando un ladro. C'è una decisa punta di ironia in quanto accaduto ieri pomeriggio a Carpi, dove un giovane è stato fermato dopo un tentativo di furto grazia al pronto intervento di un figurante vestito da Babbo Natale: l'uomo in costume ha notato il parapiglia che si era creato in un negozio dopo che il ragazzo aveva tentato di rubare un giubbotto ed è intervenuto mentre questi si dava alla fuga.

Tanto è bastatao a trattenere il colpevole fino all'arrivo di una pattuglia dei Carabinieri, che ha preso in consegna il giovane e lo ha accompagnato in caserma per accertamenti dopo aver raccolto testimonianze di quanto accaduto. Il 20enne di origine moldava è poi stato tratto in arresto, non tanto per il tentato furto, quanto perchè ha mostrato ai militari una carta di identità falsificata.

Si tratta di uno dei tanti cittadini moldavi giunti in Italia in possesso di un documento di identità della Romania, contraffatto per garantire loro maggiori libertà di movimento spacciandosi per cittadini comunitari. Il 20enne ora si trova in carcere.