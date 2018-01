Torrenova ancora palcoscenico per una baby gang, vandalismi e proteste

Riaffiorano in questi giorni i problemi purtroppo ben noti del quartiere Torrenova, che da tempo si scontra con gruppetti di giovani e giovanissimi che talvolta diventano un vero incubo per la vivibilità dell'area residenziale di via Nonantolana. Questa volta è la Lega Nord di Modena a raccogliere e inoltrare la denuncia di un residente, di fronte alle malefatte di una nuova "baby gang".

All'ttenzione della cronaca arrivano le gesta di "otto o dieci ragazzi di circa quindici anni che, sentendosi impuniti, hanno trascorso il loro tempo imbrattando il quartiere con numerose scritte. Episodi che si ripetono da mesi, ma che nessuno sembra in grado di fermare, o quantomeno limitare. Qualche cittadino esausto, ha provato a riprenderli, ma come risposta ha ricevuto degli insulti gratuiti".

"Negli scorsi mesi si sono verificati episodi anche più gravi, spintoni, inseguimenti in bicicletta, minacce, ma le richieste di aiuto risultano inascoltate - aggiunge l'esponente del Carroccio Stefano Soranna - purtroppo a Modena nulla di nuovo. Il PD del finto sceriffo Muzzarelli parla di sicurezza, di telecamere del futuro, di furgoni speciali, di volontari coi super poteri, ma la realtà è un'altra, e i cittadini contattano la Lega per essere ascoltati. Un fallimento completo, manca completamente il controllo del territorio, come anche la volontà politica di risolvere i problemi quotidiani delle persone".

Sulla scia di questi ultimi eventi, ma anche a seguito di una situazione sicurezza che negli ultimi anni non è certo stata rosea per il quartiere Torrenova, la Lega Nord chiede "aiuto al Questore, visto che l'amministrazione targata PD si dimostra, come sempre, inadeguata".

