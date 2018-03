Baby-gang: fermati tre vandali con mazza chiodata, coltelli e un pitbull al guinzaglio

Su segnalazione dei residenti, la Squadra Volante è intervenuta la scorsa notte in via San Giovanni Bosco, dove erano stati avvistati alcuni teppisti mentre spaccavano il finestrino di una Volkswagen Golf in sosta. I poliziotti non hanno faticato ad individuare i protagonisti di questo gesto, che si erano da poco allontanati: difficile non notare infatti un terzetto di ragazzi che si aggirava per le strade semi-deserte con una pesante mazza da baseball chiodata.

I tre sono stati fermati dagli agenti, ma uno di loro non ha particolamente gradito il controllo, tentando di colpire un poliziotto con una testata. Fortunatamente il colpo non è andato a segno e la situazione non è degenerata in aperta violenza: visto l'armamentario in possesso dei tre, il rischio era notevole. Oltre alla mazza da baseball su cui erano state piantate molte viti per renderla ancora più distruttiva, i ragazzi avevano anche due coltelli a serramanico e un pugnale da pesca subacquea. Uno di loro teneva anche al guinzaglio un giovane pitbull.

I teppisti sono stati identificati in tre cittadini ucraini, due fratelli minorenni e un cugino appena maggiorenne, regolarmente residenti con le famiglie in città. Gli agenti, oltre ad accompagnare in Questura i ragazzi, hanno chiamato anche la madre dei due, per cercare di calmare le acque.

Al termine degli accertamenti i tre sono stati denunciati per porto di oggetti atti ad offendere, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e minacce.