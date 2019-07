Bimba priva di sensi nella piscina di Bomporto, rianimata e portata in ospedale

Un viavai di sirene ha contraddistinto la mattinata di oggi alla piscina comunale Darsena di Bomporto. Intorno alle 11, infatti, i bagnini si sono accorti dalla presenza di una bimba che galleggiava riversa e priva di sensi nella vasca riservata ai più piccoli. La bimba è stata immediatamente estratta dalla piscina e il personale dell'impianto ha avviato con perizia le manovre di rianimazione, che sono poi state portate a termine con successo dal personale medico e sanitario del 118, intervenuto con ambulanza e automedica.

La piccola è stata quindi trasportata in ambulanza fino al Policlinico di Modena, specializzato per le emergenze pediatriche, e ora si trova in osservazione. Le sue esatte condizioni non sono ancora note, così come non è chiara la dinamica che ha portato a questa situazione. La bimba si trovava presso la struttura di Bomporto insieme ad altri piccoli amici del centro estivo. Sulla vicenda stanno facendo luce i Carabinieri.