Bimba di 10 anni cade dalla finestra, ricoverata in eliambulanza

Poco prima delle ore 12 di oggi si è verificato un grave incidente domestico che ha coinvolto una bambina di appena 10 anni. La piccola è caduta da una finestra della sua abitazione, in via Umberto Saba a Nonantola. Al momento pare trattarsi di un fatto del tutto accidentale. La bimba è stata soccorsa immediatamente dal 118 di Nonantola, che ha poi richiesto l'intervento dell'elisoccorso. Le ferite riportate dalla bimba sarebbero gravi, ma non tali da porla in pericolo di vita. Ora si trova ricoverata all'Ospedale Maggiore di Bologna.

La caduta è avvenuta da una finestra che affaccia sul cortile interno della villetta a schiera e sarebbe stata in qualche modo frenata dalla tettoia in tegole che copre i garage del piano terra. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Carabinieri per i doverosi accertamenti sulla dinamica di quanto accaduto.