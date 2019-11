Esce da sola per comprare le caramelle, bimba di 3 anni ritrovata dai Carabinieri

Alle ore 18:00 odierne, i carabinieri di Carpi sono intervenuti presso il supermercato Conad di via Pezzana, a Carpi. La sua presenza non è passata inosservata e sul posto sono state chiamati ad intervenire i Carabinieri. I militari sono riusciti ad identificarla e ad appurare che poco prima la piccola si era allontanata autonomamente da casa, prendendo addirittura con sè le chiavi.

La sua uscita era passata inosservata ai genitori, che hanno potuto tirare un sospiro di sollievo quando i Carabinieri hanno riaccompagnato la bimba a casa, in realtà a non molti metri di distanza dal supermercato.

Il motivo dell'uscita? Comprare qualche caramella. Un desiderio che per altro è stato assecondato dagli uomini dell'Arma, che le hanno regalato qualche pacchetto di dolciumi. La vicenda si è chiusa senza conseguenze per i genitori, non essendovi elementi che facessero presumere una mancata custodia della minore.