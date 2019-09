Bambina si ustiona nella cucina di casa, trasportata d’urgenza a Parma

Momenti di paura ieri verso l’ora di pranzo. Una bambina di appena 8 anni è stata trasportata d’urgenza al centro grandi ustionati di Parma La piccola, a causa di un incidente domestico, si è bruciata con dell’acqua bollente pronta per la pasta. L’episodio si è verificato nell’appartamento in cui la piccola vive coi genitori in via Verdi a Bastiglia.

Immediatamente è subito scattato l’allarme dei familiari e sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 e l’elisoccorso col quale la bambina è stata portata d’urgenza in ospedale, per poi essere trasferita presso la struttura specializat di Parma, dove attualmente è ricoverata in prognosi riservata.