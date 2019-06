Bambino di 8 mesi ingerisce topicida, non è in pericolo di vita

Si trova ricoverato in Pediatria al Policlinico di Modena, il bambino di 8 mesi che stamattina ha ingerito accidentalmente una modica quantità di topicida. Il fatto è avvenuto nell'abitazione di Monzone, frazione di Pavullo, dove il piccolo si trovava con la famiglia.

Il bimbo è giunto al Pronto Soccorso del Policlinico, trasportato in eliambulanza dall’Appennino, in buone condizioni, senza sintomi evidenti.

La sua prognosi è buona ma, per prudenza e per permettere l’esecuzione del monitoraggio e delle terapie previste in questi casi, il piccolo rimarrà ricoverato per alcuni giorni.