Tragico decesso nel campo nomadi abusivo, muore bimbo di 4 anni

La magistratura sta cercando di fare luce sulla drammatica morte, avvenuta nella prima mattina della scorsa domenica 25 febbraio, di un bambino di 3 anni e 10 mesi residente nel campo nomadi sorto sotto il viadotto Tav lungo la Statale del Canaletto. Circostanze tragiche e confuse quelle al vaglio degli inquirenti, che dovranno avvalersi di approfonditi consulti della Medicina Legale per determinare con esattezza la dinamica dei fatti e le condizioni di salute della piccola vittima.

Il bambino stava male da alcuni giorni e i famigliari - con i quali condivideva una roulotte da tempo ferma nell'area - gli hanno sommonistrato una pastiglia per far abbassare la febbre, non è chiaro se un antibiotico o un altro tipo di farmaco. Poi l'improvvisa perdita di conoscenza e l'arrivo dell'ambulanza che ha trasportato il bimbo al Policlinico, dove è poi deceduto. Alcune fonti parlano di una prima fase di soffocamento, dalla quale il piccolo si sarebbe poi ripreso, salvo morire di lì a poco.

Tutte le ipotesi restano aperte in attesa di un pronunciamento dei medici, sollecitati dalla Procura della Repubblica che ha aperto un fascicolo conoscitivo.

L'indagine è seguita dalla Polizia di Stato, che ha effettuato un sopralluogo nella roulotte dove risiede la famiglia, aggregata agli altri nomadi che da tempo hanno occupato abusivamente l'area di strada Canaletto, per una vicenda giudiziaria ben nota e che non ha mancato di causare problemi di ordine pubblico e di illegalità. Risulta tuttavia che le condizioni di vita del piccolo, nonostante l'alloggio precario e il clima freddo, non fossero tali da rappresentare di per sè una minaccia diretta alla sua salute.