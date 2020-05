Barbiere abusivo in un garage condominiale, arriva la Finanza

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Modena hanno intercettato e sequestrato un carico di 61.000 mascherine tipo FFP2 privi della prevista certificazione di conformità UE. Si tratta del terzo ingente sequestro avvenuto nella nostra provincia durante l'emergenza sanitaria, che anche in questo caso è costato la denuncia per frode in commercio a chi gestiva quella partita di prodotti destinati al mercato locale.

Nel corso delle stetta attività è stato scoperto anche un barbiere, completamente sconosciuto al fisco, che riceveva i propri clienti nel garage di casa, in violazione alle rigide misure imposte proprio nei confronti dei soggetti che esercitano questo tipo di attività. I Finanzieri della Compagnia Modena hanno infatti notato un viavai sospetto dei pressi nei pressi di un box auto situato all’interno di un cortile condominiale e hanno approfondito l'indagine con qualche appostamento.

Su mandato del magistrato, le Fiamme Gialle hanno poi perquisito il garage, accertando che era stata allestita da tempo una vera e propria “barberia”, attività molto ricercata di questi tempi, con una sala d’attesa improvvisata e tutti gli attrezzi del mestiere: poltrona, specchio, mantella, pennello, rasoio, spazzole. Nessuna traccia, invece, di mascherine e guanti monouso.

I Finanzieri quindi, oltre al sequestro amministrativo di tutta l’attrezzatura, hanno contestato all’interessato sia l’esercizio abusivo della professione di barbiere che la violazione delle norme di contenimento del contagio, contestazione quest’ultima avanzata anche nei confronti del cliente trovato all’interno del locale al momento della perquisizione.

Ulteriori approfondimenti saranno effettuati nei confronti del barbiere abusivo, che aveva cessato la precedente attività da oltre dieci anni, al fine di ricostruire i redditi sottratti al fisco.