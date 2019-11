Drogato al volante e con un bastone-katana in auto, denunciato

Ieri sera verso le 20.00 a San Felice sul Panaro i Carabinieri della Stazione di San Martino Spino hanno effettuato un consueto controllo stradale, nel corso del quale è stato fermato anche un 35enne residente in zona, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo si è presentato in chiaro stato di alterazione, tanto che i militari lo hanno denunciato per guida sotto l'effetto di droghe, oltre che per il rifiuto di sottoporsi all'alcoltest.

In più, durante la perquisizione dell'auto, è emerso che il 35enne trasportava un bastone (dalla forma simile ad una katana giapponese) di 90 cm di lunghezza. Per questo motivo è stato deferito per porto di oggetti atti ad offendere.