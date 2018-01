Policlinico, Benji e Fede portano un sorriso ai pazienti di Oncoematologia Pediatrica

Sono arrivati verso le 15,30 di domenica 14 gennaio, nel salottino dell’Oncoematologia Pediatria al settimo piano del Policlinico. Seduti in mezzo a dodici pazienti della struttura e ai loro famigliari, dopo aver risposto alle richieste dei bambini, firmato autografi e portato simpatici regali a tutti, hanno intonato le loro canzoni insieme ai bambini presenti cantandole sino alle 17,30, portando il buon umore in reparto.

Ad accoglierli hanno trovato, tra gli altri, il prof. Lorenzo Iughetti, direttore della struttura, la dottoressa Monica Cellini, referente dell’Oncoematologia Pediatrica, il coordinatore infermieristico Francesco Allegretti. Un pomeriggio diverso che i due artisti hanno immortalato con un video postato su Facebook e Twitter scrivendo “Grazie di cuore al Policlinico di Modena per questa bellissima opportunità. ci siamo divertiti tantissimo e non vediamo l’ora di tornare a trovarvi e suonare per voi”.

“Vogliamo ringraziare Benji e Fede – ha commentato il prof. Lorenzo Iughetti – che sono stati davvero gentili e simpatici. Ieri avevamo il reparto pieno, 12 pazienti tra i 3 e i 15 anni ed è stato davvero bello vederli tutti insieme a cantare e a trascorrere un pomeriggio diverso dal solito. Sul loro profilo Facebook, i ragazzi hanno detto di voler tornare. Noi li aspettiamo a braccia aperta! Non capita tutti i giorni di vedere due personaggi famosi interagire con i nostri pazienti con questa semplicità e spontaneità. Grazie davvero”.