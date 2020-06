Bevono alcol di sera in un parco di Carpi, sanzionati sei giovani

Nella serata di ieri, a Carpi, sono stati sanzionati sei ragazzi colti a bere alcolici in un parco pubblico. Il regolamento di Polizia urbana infatti, prevede che dopo le 20 tale attività sia vietata.

Le sanzioni amministrative sono state elevate nel corso dei controlli del centro cittadino coordinati dal Commissariato di Polizia di Carpi e finalizzati alla verifica del rispetto delle norme anti-contagio nei luoghi di ritrovo dei giovani carpigiani.

Tre gli equipaggi della Polizia di Stato che hanno preso parte ai servizi, di cui due del Commissariato e tre del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia; ai quali si sono aggiunti quelli della Polizia Locale.

Gli agenti, sia in borghese che in divisa, hanno controllato dieci locali, quattro parchi cittadini, la centralissima piazza Martiri ed il resto del centro storico. In totale sono stati controllati 36 veicoli e identificate 98 persone, di cui 13 con precedenti di polizia. Brindisi a parte, non sono state rilevate particolari criticità.