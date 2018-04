Enti e università europee a Concordia per studiare la ricostruzione post-sisma

Si è tenuto questa mattina a Concordia il meeting sugli strumenti di gestione sostenibile delle aree urbane storiche tenuto dal progetto BhENEFIT nell’ambito del programma europeo INTERREG Central Europe. La ricostruzione di Concordia è stata individuata come “best practice” da studiare, e così una quarantina di persone in rappresentanza di enti e università di Italia, Austria, Croazia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Solvenia e Ungheria si sono ritrovate a Concordia per un momento di approfondimento e studio nella sala conferenze del Municipio e una visita nel centro storico.

L’assessore alla ricostruzione Sauro Secchi e la responsabile dell’area gestione del territorio Elisabetta Dotti hanno illustrato ai partecipanti al meeting l’impatto del sisma sul centro storico e gli edifici pubblici e il percorso che ha guidato la ricostruzione di Concordia. Al termine del lavoro in sala è stato fatto un sopralluogo in centro storico affinchè gli ospiti potessero verificare direttamete quanto raccontato verbalmente.

Tutta l’attività, sia in sala che all’aperto, è stata videoripresa ed entrerà a far parte di un documentario che sarà pubblicato sul sito ufficiale del progetto europeo BhENEFIT in cui l’esperienza di Concordia rientra nell’ambito delle spazio riservato alle buone pratiche.