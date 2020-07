Fanano, bimbo di 7 anni si ferisce ad una mano durante un laboratorio

Nel pomeriggio si è verificato un incidente presso un agriturismo del nostro Appennino, i zona Canevare di Fanano. Un bambino che stava partecipando ad un laboratorio di cucina ha subito lo schiacciamento della mano, rimasta incastrata in un macchinario per tirare la pasta.

Il primo soccorso è arrivato da un vigile del fuoco fuori servizio, che è riuscito a liberare la manina del bimbo, poi raggiunto dai sanitari e dal medico del 118. E' stato poi fatto intervenire l'elicottero di Pavullo, che ha trasferito il piccolo - di 7 anni e residente in Lombardia - al Policlinico di Modena.

La visita immediata da parte degli specialisti della Chirurgia della Mano ha scongiurato il peggio, non ravvisando fratture. Il piccolo resterà dunque in ospedale per trascorrere la notte, poi dovrebbe già essere dimesso domattina.