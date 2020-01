Sopralluogo della Polizia all'ex Terim. Segni di bivacco, ma niente droga

Proseguono le verifiche della Polizia in alcuni fabbricati abbandonati della città, che non di rado diventano luogo di ritrovo per sbandati e spacciatori, come testimoniato dall'occupazione della ex Termosanitari Corradini scoperta nei giorni scorsi. Mercoledì è invece toccato ad un altro luogo che era finito al centro delle segnalazioni dei residenti per un viavai sospetto: l'ex Terim di Baggiovara.

I grandi capannoni produttivi che affacciano su via Giardini sono vuoti e abbandonati da ormai 8 anni, dopo la crisi che ha costretto a chiudere la storica azienda, e già in passato sono stati meta di ladri che ne hanno depredato i cavi di rame. Poi è arrivata anche l'occupazione, come testimoniano in maniera evidente i segni di bivacco e i giacigli presenti in paticolare nella palazzina direzionale.

Mercoledì mattina gli agenti hanno esplorato i vari ambienti, ma non hanno trovato nessuna persona al momento del controllo. L'area resta tuttavia facilmente accessibile.

Nella zona di Baggiovara già in passato è emersa la presenza di numerosi casolari o strutture abbandonate che hanno accolto in aclcuni casi vere e proprie tendopoli e in moltri altri casi hanno assicurato rifugio a spacciatori di droga che gestivano il loro commercio proprio nella frazione e nelle campagne circostanti.

