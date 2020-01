Fumo sospetto nello stabile in disuso, scoperto un bivacco in zona Tempio

Questa mattina intorno alle ore 11 la Polizia Municipale di Modena è intervenuta insieme ai Vigili del Fuoco e al 118 presso uno stabile in stato di abbandono in viale Mazzoni. Si tratta dell'edificio situato tra il cavalcavia e via Munari, che fino a qualche tempo fa ospitava la sala per le assemblee di una chiesa cristiana africana e che oggi è di fatto in disuso, ad eslcusione dei locali dove trova spazio l'Associazione islamica di cultura turca. I residenti avevano segnalato la presenza di fumo che fuoriusciva dall'edificio, facendo presagire un principio di incendio.

Gli agenti sono intervenuti insieme al curatore fallimentare che attualmente gestisce l'immobile e hanno appurato che all'interno del salone si trovavano in effetti alcuni occupanti, i quali avevano allestito un alloggio di fortuna, disponendo materassi e brande. Per terra rifiuti e ei segni di un bivacco che evidentemente durava da qualche tempo. L'origine del fumo è stata individuata in un braciere che era stato posizionato accanto ai letti per riscaldare l'ambiente.

Dopo che i sanitari del 118 chiamati dalla Polizia locale hanno accertato il buono stato di salute, le tre persone sono state identificate e allontanate dall’edificio. Si tratta di due uomini, un 27enne e un 44enne, sprovvisti di documenti, che sono stati denunciati per inosservanza delle norme per stranieri, e di una donna italiana di 30 anni non residente in città.

Verranno denunciati a seguito della querela da parte del curatore fallimentare il quale ha già provveduto alla chiusura degli accessi allo stabile che non presentavano segni di infrazione.

